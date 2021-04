Ruim 34.000 ton strooizout op Vlaamse wegen, AWV sluit winterdienst af

Vandaag opnieuw wisselval­lig en koud, laatste sneeuwzone trekt over het land

7 april Woensdag is het opnieuw erg wisselvallig. Het is vaak bewolkt met enkele voorjaarsbuien, vooral dan over het noorden en het oosten van het land. Tijdens de meest intense buien kan er smeltende sneeuw of hagel vallen. Op de Ardense hoogten valt er eerder sneeuw. In het westen van het land en in de streken langsheen de Franse grens is het droog met opklaringen. Dat meldt het KMI.