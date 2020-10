Regenzone schuift over het land, morgen tot 21 graden warm maar met stevige rukwinden

Donderdagochtend is het zwaarbewolkt met regen in Ardennen en in Belgische Lotharingen. Elders is het droger met enkele opklaringen. In de loop van de namiddag trekt de storing naar het centrum van het land. Lokaal kunnen de buien fel zijn. Een donderslag is niet uitgesloten. Het wordt zo'n 17 graden in het centrum.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met lokale buien. Maxima rond 17 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit west tot zuidwest. Zaterdag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden.