Regenachtige zondag luidt week met lagere temperaturen én zon in, opnieuw kans op mistbanken

Meteoren­zwerm van de Geminiden op komst

De meteorenzwerm Geminiden is op komst en zal rond 14 december het maximum bereiken. Dan zullen, als het weer het toelaat, 90 tot 105 meteoren per uur van deze zwerm zichtbaar zijn. Ook in de dagen ervoor zullen vallende sterren van deze meteorenzwerm te zien zijn, zo meldt weerplatform Meteovista.

4 december