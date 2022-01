Regenachtige zaterdag met temperaturen boven de 10 graden

Het wordt overwegend grijs met soms wat motregen. Ten zuiden van Samber en Maas valt er meer neerslag. In de Ardennen en in Belgisch Lotharingen blijft het zicht beperkt. In de namiddag kunnen er aan zee en over het uiterste noordwesten enkele korte opklaringen voorkomen. Het wordt zeer zacht voor deze tijd van het jaar met maxima van 6 tot 9 graden op het Ardense reliëf, rond 10 of 11 graden in het centrum tot 11 of zelfs 12 graden in het westen. De westen- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 50 of 60 km/u.

Zaterdagavond trekt een zone met regen of tijdelijk enkele meer intense buien snel vanaf het noorden door ons land. Daarna wordt het droog met in de meeste streken breder wordende opklaringen. Lokaal kan er dus nevel of wat mist gevormd worden. In de Ardennen ontstaan er al snel lage wolken. De minima liggen tussen -1 tot +2 graden in het binnenland en tussen 4 en 6 graden in de kuststreek. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er kans op ijs- of rijmplekken. De wind is eerst matig tot vrij krachtig uit het westen, ruimt snel naar het westen tot noordwesten, en neemt af in kracht tijdens de nacht.

Zondag starten we met brede opklaringen in de meeste streken. Daarna wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het droog. Aan zee is het overwegend zonnig. De maxima schommelen tussen 2 tot 5 graden in de Ardennen en rond 7 à 8 graden elders. Er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind die in de namiddag krimpt naar het zuidwesten.

Maandagvoormiddag trekt een storing snel oostwaarts over het land met tijdelijk regen in Laag- en Midden- België en wat (smeltende) sneeuw in Hoog- België. Achter de storing klaart het op over het westen van het land en blijft het er grotendeels droog. In het oosten blijven de wolken overheersen en vallen nog buien die in de hoger gelegen gebieden winters van karakter zijn. De maxima schommelen van 1 graad op de Ardense toppen tot 7 graden aan zee. Er staat een vrij krachtige tot soms krachtige westen- tot noordwestenwind in het binnenland. Aan zee waait het vaak zeer krachtig. Rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan zee zijn mogelijk. In de late namiddag zwakt de wind geleidelijk wat af.

Dinsdag trekt een nieuwe regenzone over het land. Het is vaak zwaarbewolkt met regen in Laag- en Midden- België en eerst wat winterse neerslag in Hoog- België. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum en westen van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig, uit het zuidwesten, ruimend naar west. Rukwinden tot 65 km/u.

Woensdag zorgt een mobiele hogedrukwig voor veelal droog weer en af en toe zon. In het oosten hangen er evenwel nog veel wolken en kunnen er enkele (winterse) buien vallen. Het wordt zo’n 9 graden in het centrum van het land.

Donderdag bevinden we ons in een warme sector en is het betrokken met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of 9 in het centrum. Vrijdag is het betrokken met mogelijk wat lichte regen of motregen. Tegen de avond bereikt een actiever koufront ons land en gaat het harder regenen. We halen maxima van 8 of 9 graden in het centrum van het land.