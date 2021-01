Regenachtige en zachte vrijdag, kouder weekend met smeltende sneeuw

Een regezone verlaat geleidelijk ons land via het oosten. Het wordt tijdelijk wat droger met enkele opklaringen, maar later komen er buien vanaf het westen. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De temperaturen zijn zacht voor de tijd van het jaar en liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het centrum. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind met rukwinden van 65 tot 75 kilometer per uur op de Ardense Hoogten en tussen 55 en 65 kilometer per uur elders. Tegen de avond neemt de wind in kracht af.

In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt het zwaarbewolkt met motregen die tegen de ochtend een een winters karakter kan aannemen. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.

Zaterdag wordt het kouder met winterse neerslag. In het zuiden van het land valt er regen die overgaat in smeltende sneeuw of sneeuw. In Vlaanderen gaat de regen sneller over in (smeltende) sneeuw, mogelijk al in de voormiddag. De maxima schommelen van 1 graad in Vlaanderen tot 6 graden in Belgisch Lotharingen. In de nacht naar zondag klaart het vrijwel overal uit en gaat het vriezen.

Zondagochtend is het koud met vriestemperaturen en is het uitkijken voor rijm- en ijsplekken. Overdag blijft het nog zo goed als droog met eerst brede opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden.