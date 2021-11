Regenachtige en frisse dinsdag, ook rest van de week wordt wisselvallig

Vandaag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, eventueel onweerachtig in de kuststreek. Op het einde van de namiddag neemt de buienneiging af in het westen van het land en verschijnen er opklaringen. Het is vrij fris met maxima van 6 in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De wind waait meestal matig.



Dinsdagavond en aan het begin van de nacht verdwijnen de laatste buien. Het klaart tijdelijk uit, maar later tijdens de nacht ontstaat er in vele streken nevel, mist of lage bewolking. De minima liggen tussen 0 en 5 graden. Op sommige plaatsen zijn de wegen glad door ijsplekken of rijmafzettingen.

Woensdag start op vele plaatsen met ochtendgrijs en enkele schaarse opklaringen. Een regenzone bereikt snel ons land en zal een groot aantal regio's beïnvloeden ten zuiden van de Maas. In het westen wordt het wisselend bewolkt met enkele buien en kans op een donderslag. In het centrum blijft het droger. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 9 à 10 graden elders.

Donderdagochtend verwachten we veel lage wolken of mist. In het westen vallen er al buien en deze blijven de hele dag het weer daar bepalen met kans op een donderslag. In de loop van de dag komen er elders ook enkele opklaringen en één of andere bui is niet uitgesloten. Op de Hoge Venen is wat natte sneeuw mogelijk. We halen maxima van 4 graden op de Hoge Venen tot 11 graden in het westen. De wind waait zwak tot soms matig.

Vrijdag start vooral in de Ardennen met hardnekkig ochtendgrijs. Later wisselen opklaringen en veel lage wolken elkaar af. Enkele buien blijven mogelijk. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig.