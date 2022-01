Regenachtige dag, vanaf morgen kouder weer op komst

Het regent dinsdagochtend aanvankelijk nog intens over het zuidoosten. Vanuit het noordwesten wordt het even droog. Rond de middag wordt het in vele streken echter tijdelijk droog, hoewel het in het zuidoosten wellicht licht blijft regenen. In de namiddag volgt dan vanuit het noordwesten opnieuw regen. Er zitten ook buien tussen, die pittig kunnen zijn, mogelijk met enkele donderslagen. Het is al wat minder zacht met maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden elders. Er waait een matige wind uit westzuidwest, zegt het KMI.

Dinsdagavond wordt het droog over de noordwestelijke landshelft met stilaan zelfs brede opklaringen. Over het zuidoosten valt er nog regen, die geleidelijk overgaat in sneeuw op de hoogten. Dinsdagnacht wordt het overal droog met eerst brede opklaringen, maar later opnieuw (lage) wolken, vooral in de Ardennen. Het is kouder met minima van -2 graden in de Hoge Ardennen, rond het vriespunt in het centrum tot 4 graden aan zee. Er is vooral in Hoog-België gevaar voor ijsplekken. De matige noordwestenwind krimpt naar het westen. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig met pieken tot 60 km/u.

Woensdag begint de dag koud en droog met enkele opklaringen en kans op ijsplekken, vooral dan in het zuidoosten van het land. In de loop van de dag wordt het snel betrokken en vallen er buien over het noorden en oosten van het land. In de Hoge Ardennen valt er (smeltende) sneeuw. In het centrum en vooral in het zuidwesten is het vaak droog of vallen er maar weinig buien. Het wordt frisser met maxima van 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Rukwinden rond 50 of 60 km/u, en aan zee tot 70 km/u.

Ook donderdagochtend kan het lokaal vriezen, als er bredere opklaringen komen. In de voormiddag zijn er af en toe opklaringen en is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de namiddag neemt vanaf het westen de bewolking toe en tegen de avond valt de eerste regen in het westen. 's Nachts volgt de rest van het land. In de Ardennen valt er dan (smeltende) sneeuw. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum.