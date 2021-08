Regenachtige dag met frisse temperaturen, ook rest van de week bewolkt en kans op buien

De horrorzo­mer van de jeugdbewe­ging: al meer dan 120 kampen vroegtij­dig gestopt door waterellen­de of corona

27 juli Al zeker 123 jeugdverenigingen moesten hun kamp vroegtijdig stopzetten omwille van de waterellende of door corona-uitbraken. De Chiro is het hardst getroffen. “Hoe 18-jarigen evacuaties in goede banen hebben geleid zonder gewonden, is ongelofelijk. En die ‘overwinning’ zeg maar, is de troost waar velen zich nu aan optrekken.”