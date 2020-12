Regenachtig weer houdt de rest van de week aan, enkel op Kerstmis en tweede Kerstdag kans op opklaringen

Vandaag blijven de wolken domineren. In de ochtend valt er af en toe regen in de meeste streken. Hierna wordt het kortstondig wat droger met kans op opklaringen in de noordelijke landshelft. In de loop van de namiddag bereikt een nieuwe golvende regenzone ons land aan de grens met Frankrijk. Dat meldt het KMI.

Deze regenzone trekt naar het noorden van ons land en zal gepaard gaan met soms hevige regenval. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. Eerst waait er nog een vrij krachtige zuidwestenwind, maar al snel zwakt de wind af tot matig, in het noorden zelfs zwak.

Vanavond blijft het betrokken met vaak perioden van regen. Ten zuiden van Samber en Maas valt de meeste neerslag. In de nacht naar woensdag kunnen er in Laag- en Midden-België enkele opklaringen voorkomen, maar later op de nacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. De minima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag-België. De zuidwestenwind waait nog matig tot vrij krachtig in de zuidelijke landshelft. In het noorden van het land kan de wind tijdelijk afzwakken tot zwak. Op het einde van de nacht is de wind overal matig.

Woensdag zal het frontaal systeem nog boven ons land liggen en zorgen voor perioden van (soms intense) regenval. Er is kans op overvloedige neerslag. Het blijft zeer zacht met maxima tussen 9 of 10 graden in het reliëf in het oosten en 12 of 13 graden in Laag-België. De wind waait overwegend matig uit het zuidwesten. Rukwinden tot 45 of 55 km/u zijn mogelijk.

Donderdag wordt een overgangsdag. De laatste neerslag verbonden aan de frontale zone verlaat 's ochtends ons land in het zuiden. Deze neerslag zal daar vallen in de vorm van regen of smeltende sneeuw. Hierna stroomt er een onstabiele maritiem polaire luchtmassa over ons land. Opklaringen wisselen af met stapelbewolking, die uit kunnen groeien tot buien. In de Ardennen hebben de buien een winters karakter. Boven 300 à 400 meter kunnen er sneeuwbuien vallen en kan er een sneeuwlaag van enkele centimeter gevormd worden tijdens de avond en nacht naar Kerst. Elders zijn dit regenbuien of eventueel winterse buien met korrelhagel of smeltende sneeuw. Tijdens een intense bui is er ook een tijdelijk sneeuwdekje mogelijk in Midden-België. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden. De wind draait naar het noorden en is matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot hard aan zee.

Vrijdag stroomt de maritiem polaire luchtmassa nog over ons land. Er is een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. Er kunnen nog enkele buien vallen. In de Ardennen zijn dit sneeuwbuien, elders buien van regen, smeltende sneeuw of zachte hagel. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 4 of 5 graden in het centrum en 6 of 7 graden aan zee.

Na een vrij koude nacht krijgen we zaterdag opnieuw een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. In het Ardens reliëf kunnen er meer lage wolkenvelden voorkomen. Een mobiele hogedrukwig zorgt voor een tijdelijk droog weertype. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardense toppen en 7 of 8 graden aan zee. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er vooral in de Ardennen wat lichte neerslag vallen.

Op het einde van de dag, of tijdens de nacht naar zondag, trekt een nieuwe neerslagzone over ons land vanaf de kust en kan er meer neerslag vallen. De eerste neerslag kan eventueel als smeltende sneeuw vallen. De wind draait opnieuw naar het zuidwesten en neemt toe in kracht.

Zondag trekt de actieve neerslagzone verder over ons land en valt er regen of eventueel smeltende sneeuw in Laag- en Midden- België. In de Ardennen valt er voornamelijk sneeuw en kan er een sneeuwlaag gevormd worden. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden bij een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind.