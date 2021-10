Regenachtig weekend met zachte temperaturen

HET WEERVanochtend zijn er tijdelijk nog een paar lokale opklaringen mogelijk, maar al snel wordt het overal zwaarbewolkt. Het blijft echter, afgezien van wat plaatselijke neerslag over het zuidoosten, in vele streken een vrij groot deel van de dag overwegend droog. Dat meldt het KMI. In de loop de namiddag gaat het regenen over het westen en langzaamaan ook in het centrum. De maxima schommelen tussen 14 en 17 graden. De meestal matige zuidenwind wordt in de namiddag lokaal vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u.

Vanavond en volgende nacht gaat het fel regenen met in meerdere streken neerslaghoeveelheden tussen 20 en 30 mm of lokaal eventueel nog meer. Wellicht is de neerslag minder intens over het oosten en het zuidoosten. De temperaturen zakken nauwelijks met minima tussen 13 en 16 graden. Er waait een vrij krachtige tot krachtige zuidelijke wind met rukwinden van 70 tot hier en daar mogelijk 90 km/u. In de loop van de nacht neemt de wind over het westen gevoelig af en draait hij daar naar westelijke richtingen.

Morgen regent het in vele streken eerst nog intens, maar over het westen en later in het centrum wordt het stilaan overwegend droog. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. Er waait in het oosten lange tijd nog een vrij krachtige tot krachtige zuidenwind met pieken tot 75 km/u of eventueel wat meer. In het westen en het centrum is de wind meestal matig uit west tot zuidwest.

Maandag is het wisselend bewolkt met vooral in de namiddag en 's avonds kans op een aantal buien. We halen maxima van 11 tot 17 graden bij een matige zuidenwind.

Dinsdagochtend is het nog overwegend droog met opklaringen. In de namiddag trekt een nieuwe en soms intense regenzone over ons land. We krijgen maxima van 10 tot 16 graden bij een matige tot soms vrij krachtige zuidenwind.

Woensdag valt er eerst nog regen bij tussenpozen, maar in de namiddag wordt het droger met nog steeds maxima tussen 10 en 16 graden. De wind is matig en later zwak uit oost tot zuidoost, krimpend naar noordoost.

Donderdag lijkt het volgens de huidige prognoses droog te blijven met bredere opklaringen. Lokaal kan het kwik klimmen tot 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.