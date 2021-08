Regen trekt na vandaag weg, donderdag veel zon en tot 27 graden warm

OVERZICHT. Vooral in West-Vlaanderen overlast door intense regenbuien

26 juli Ons land kreeg vandaag opnieuw enkele intense buien met soms onweer, windstoten en hagel over zich heen. De afgelopen uren is er volgens weerman Frank Duboccage al enorm veel regen gevallen, vooral in het westen van het land. In de loop van de dag kregen verschillende plaatsen in West-Vlaanderen al af te rekenen met intense buien waarbij in korte tijd zelfs tot 50 liter of meer neerslag per vierkante meter viel. In de loop van de namiddag trekt de regenzone verder richting het oosten.