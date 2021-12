Regen met kans op winterse neerslag en sneeuw in de Ardennen

Er trekt vandaag een depressie met neerslagzone van west naar oost over ons land. In de Ardennen valt er sneeuw en ook in Laag- en Midden- België kan de neerslag geleidelijk transformeren naar regen en sneeuw gemengd of smeltende sneeuw. Tijdelijk kan er ook een sneeuwlaag gevormd worden tijdens intense neerslag, ook in Laag- en Midden- België, meldt het KMI.

In de loop van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen maar het blijft overwegend zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen -1 graad op de hoogten, 4 graden in het centrum en 5 à 7 graden in het westen. In de loop van de dag draait de wind naar het westen of aan zee noordwesten en neemt daarbij toe tot vrij krachtig of aan zee krachtig. Rukwinden tot 60-70 kilometer per uur zijn dan mogelijk.

Vanavond wordt het over het westen droog en vannacht ook in het centrum. In het oosten valt er nog steeds smeltende sneeuw en in de Ardennen sneeuw. Minima tussen -2 en +5 graden.

Zaterdag is het vaak zwaarbewolkt, vooral in de oostelijke helft. Het blijft wel meestal droog, afgezien van wat winterse neerslag ten zuiden van Samber en Maas. In het westen komen er echter wel opklaringen voor en is het zelfs lange tijd zonnig. Tegen de avond nadert er een volgende neerslagzone vanuit het westen. Maxima van 0 of 1 graad in de Ardennen, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Vanaf zondag wordt het gevoelig zachter en regenachtig met veel wolken en maxima rond 11 graden. Begin volgende week droog en zacht, maar nog steeds bewolkt.