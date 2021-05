Redelijk fris en kans op buien

Nog geen zonnig terrasjes­weer in zicht: opnieuw wisselval­li­ge week met regen en onweer

17 mei Het weer is vandaag/maandag onstabiel. Er vallen her en der verschillende buien, eventueel vergezeld van onweer, hagel en hevige rukwinden. In het noorden en noordwesten is de kans op buien kleiner en wordt het later tijdelijk droog. Aan zee blijft het deze namiddag droog en zijn er soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Rukwinden tot 50 of 60 km per uur, of heel lokaal meer tijdens felle buien, zijn mogelijk, voorspelt het KMI.