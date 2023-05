Recordtemperatuur van 44,1 graden in Vietnam

WEERBE­RICHT. Week begint bewolkt en met buien, temperatu­ren tot 18 graden

De week begint wisselend tot zwaarbewolkt met buien over het westen van het land. Na de middag wordt het vandaag onstabieler met onweerachtige buien over het centrum en het oosten van het land. Over het westen wordt het dan droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en tussen 15 en 18 graden elders. De wind waait eerst zwak, later matig. Dat meldt het KMI.