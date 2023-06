Record uit 1976 gesneuveld: zon scheen nog nooit zoveel in juni

Eerder bleek al dat juni 2023 de warmste maand was sinds het begin van de metingen in 1833. “Het is toch wel opvallend als we het weerbeeld van 2023 bekijken tot nu toe. Eerst was er die behoorlijk natte en koude lente waarbij we zolang hebben moeten wachten op zomers weer. En dan nu in een paar weken tijd is dat plots helemaal omgeslagen naar warm zomers weer met zelfs een hittegolf van 10 dagen en droogte”, legt David Dehenauw uit. “Hierin zie je meteen de gevolgen van klimaatverandering. Extremen nemen toe, we vallen constant van het ene uiterste in het andere.”