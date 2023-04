Pas wanneer de paasvakantie voorbij is, wordt het lente

Tot hiertoe was de paasvakantie geen echte topper voor de hotels en andere accomodaties aan de kust. Vooral tijdens de eerste week was het op toeristisch vlak maar kalmpjes. Het kwakkelweer is daar uiteraard deels verantwoordelijk voor. Maar de lagere bezetting heeft ook te maken met de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België. De lentevakantie van de Franstaligen valt deze keer later dan de Vlaamse paasvakantie. De Franstalige Belgen - een belangrijk publiek voor de kust in het voorjaar - hebben pas vakantie in de eerste helft van mei.

Verlengd paasweekend

Tijdens het verlengde paasweekend waren de cijfers voor de kusthoreca wel iets beter dan tijdens de eerste vakantieweek. Het lenteweer lokte maar liefst 300.000 dagjestoeristen én zorgde voor nog heel wat last minute-reservaties bij hotels. In totaal kwam het aantal overnachtingen aan zee op 450.000. In de nacht van zaterdag op zondag steeg de hotelbezetting daardoor tot 85 procent.

Quote Pas zondag wordt het droger en zijn we vertrokken voor een drogere periode. Volgende week komen er een aantal dagen met 18 graden of iets meer. Dan wordt het echt lente. VTM-weerman David Dehenauw

En toch, over het volledige paasweekend lag het aantal boekingen nog tien procent lager dan vorig jaar. “Het paasweekend van vorig jaar was echt een topweekend met veel zon en zelfs meer dan 17 graden Celsius aan de kust”, zegt de voorzitter van provinciebedrijf Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. Van zo’n mooi weer kunnen we deze paasvakantie alleen maar dromen. Gevolg: ook komende week blijft het wellicht relatief rustig aan onze kust, al kon Westtoer daarover nog geen exacte cijfers geven.

“De rest van de paasvakantie krijgen we buien en regen, met af en toe droge periodes”, weet VTM-weerman David Dehenauw. “De meeste dagen wordt het niet warmer dan 11 of 12 graden. Pas zondag wordt het droger en zijn we vertrokken voor een drogere periode. Volgende week komen er een aantal dagen met 18 graden of iets meer. Dan wordt het echt lente.”