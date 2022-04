Paasvakantie start zwaarbewolkt en met regen

Weernieuws Droogte teistert de Alpen, bosbranden langs skipistes

Het is al enkele weken zeer droog in de Alpen. In combinatie met veel zon en hoge temperaturen zorgt dat nu voor een toenemend brandgevaar. Afgelopen dagen ontstond in het Italiaanse Carezza zelfs een kleine natuurbrand in het skigebied. “Aan de zuidkant is er op sommige plaatsen zelfs al 100 dagen geen neerslag meer gevallen”, zegt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

