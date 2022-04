Paasvakantie maakt valse start met kans op een winterse bui: “Ook volgende week wisselvallig”

Vanochtend is het wisselend bewolkt over het noordwesten van het land en zwaarbewolkt elders. Aan zee en in de Ardennen kan er soms nog wat lichte neerslag vallen, nog steeds met een winters karakter op het reliëf. In de namiddag wordt het overal overwegend droog. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +7 graden in het centrum. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit noordnoordoost.

Klimaatexperte en weervrouw Jill Peeters overloopt bij HLN LIVE wat we mogen verwachten van de eerste week:

Vanavond en -nacht klaart het uit. Het blijft droog, al kan er aan zee nog steeds een licht (winters) buitje vallen. De temperaturen dalen naar waarden rond het vriespunt of zijn licht positief aan zee, rond -4 graden in het centrum en tot -10 graden in de Ardennen (of zelfs nog kouder in sommige valleien). De matige noordenwind wordt meestal zwak in de loop van de nacht.

Morgenochtend is het koud met wijdverspreide vriestemperaturen. In de meeste streken zijn de opklaringen eerst breed, maar over het noordwesten en het noorden van het land kunnen er 's ochtends al enkele (winterse) buitjes vallen. Overdag wordt het overal wisselend tot lokaal soms zwaarbewolkt. De kans op enkele buien blijft bestaan, vooral dan over het noordwesten en het noorden van het land. Elders blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum. De wind waait zwak tot meestal matig uit noord tot noordwest.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met vanaf het noordwesten perioden van regen. Over het zuidoosten is het aanvankelijk nog droog. Op de Ardense hoogten kan er nog smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen, rond 7 of 8 graden in het centrum en 9 of 10 graden in het uiterste westen. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Rukwinden tot 65 km/u zijn mogelijk.

Ook dinsdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen. Het is gevoelig zachter bij maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot lokaal 13 graden over het westen. De westenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.

Woensdag verwachten we nog steeds veel wolken waaruit soms lichte regen of motregen valt. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden bij een strakke zuidwestenwind.

Donderdag en vrijdag blijft bewolkt en bij momenten valt er veel neerslag. De maxima liggen rond 10 of 11 graden in de meeste streken bij een soms goed voelbare westen- tot zuidwestenwind.

Tijdens het weekend stroomt koude polaire en licht onstabiele lucht naar ons land. Deze circuleert tussen een hogedrukgebied boven het westen van de Britse Eilanden en een complex lagedrukgebied dat zich uitstrekt van de Balkan tot Siberië.