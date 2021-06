OVERZICHT. Zo hevig ging onweer tekeer in ons land: videobeelden tonen flinke hagelbuien en ondergelopen straten

WeernieuwsDe intense onweersbuien hebben ons land verlaten richting onze noorderburen. Vannacht blijft het zwaarbewolkt en vallen er verspreid in het land nog buien die onweerachtig kunnen zijn. Dat meldt het KMI. Voordat de onweersbuien het land verlieten, hebben ze heel wat schade veroorzaakt. Op heel wat plaatsen was er sprake van wateroverlast, overstromingen en modderstromen. Een overzicht.

Vrijdagmiddag gingen de hemelsluizen open in ons land. Onder meer in Vlaams-Brabant en Brussel was er sprake van hevige regenval en hagel. Daarnaast werden verschillende plaatsen getroffen door blikseminslagen. In Keerbergen wist Babs De Vos (17) er eentje vast te leggen op camera. “Ik was toevallig net aan het filmen omdat het zo fel bliksemde”, vertelt ze. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn dan weer tien mensen ontzet na een instorting in een woning. Ook in het Justitiepaleis zijn er stukken plafond en muur naar beneden gekomen.

Vlaams-Brabant

Verschillende straten in Schepdaal (Dilbeek) stonden onder water. Ook zakte door de hevige regenval een muurtje in ter hoogte van de Chirolokalen in de E. Eylenboschstraat. Een wagen die er geparkeerd stond kreeg de volle laag.

In het centrum van Dilbeek kreeg restaurant Plein12 dan weer de volle laag. De keuken van het burgerrestaurant op het Gemeenteplein stond volledig onder water.

Een stockageruimte van het vleesverwerkingsbedrijf Belgino in de Kleinewinkellaan in Grimbergen stond vrijdag omstreeks 17 uur in brand. Dit kwam vermoedelijk door blikseminslag.

In Overijse raakte een woning beschadigd door een blikseminslag. Er vielen geen gewonden. In Sint-Stevens-Woluwe zakte een vrachtwagen dan weer gedeeltelijk weg.

Onder meer in het centrum van Halle maar ook in Alsemberg, Beersel en Sint-Gensius-Rode was er wateroverlast.

Volledig scherm Straten staan onder water in Schepdaal, Vlaams-Brabant. © HLN

Brussel

Ook in Brussel is er zeer veel regen op korte tijd gevallen. Door wateroverlast waren in Brussel de volgende tunnels afgesloten: de Hallepoorttunnel in beide richtingen, de Vleurgattunnel richting Terkameren, en de Stefaniatunnel richting centrum. Ook op metrolijnen 1 en 5 was er hinder door wateroverlast.

In het Justitiepaleis zijn er stukken plafond en muur naar beneden gekomen. In de kelders was dan weer sprake van overstromingen.

In de gemeente Sint-Gillis zijn dan weer tien mensen ontzet na een instorting in een woning. Dat meldt de Brusselse brandweer. Er vielen geen gewonden.

Er waren ook hagelbollen mee gemoeid. Met onweer kreeg de hoofdstad nog niet te maken. De Brusselse brandweer moest al zo’n 50 keer uitrukken en zal vanavond overuren moeten draaien: er staan nog meer dan 300 interventies op het programma.

Volledig scherm Aan de Beurs in Brussel. © Marc Baert

West-Vlaanderen

Zoals er werd voorspeld was er rond 13 uur een felle stortbui in Ieper. Op dat moment zat er al wat volk op de terrasjes op de Grote Markt. Voor mensen die geen plaatsje hadden, was het even sprinten om te kunnen schuilen.

Volledig scherm Regen verrast terrasbezoekers op de Grote Markt in Ieper. © Henk Deleu

In Brugge moest de brandweer talloze keren uitrukken voor wateroverlast. Door verstopte rioleringen kwam ook daar de straat op verschillende plaatsen blank te staan.

Volledig scherm De brandweer was de hele avond in de weer met oproepen van wateroverlast © Jan Van Maele

Oost-Vlaanderen

Het hevige onweer zette in Lede en Erpe-Mere verschillende straten onder water. Omstreeks 19.30 uur gingen de hemelsluizen open en in korte periode viel meer dan 45 liter water per vierkante meter. De gevolgen bleven niet uit: modderstromen en de kracht van het water zorgden voor heel wat schade.

Ook in Berlare zorgde de hevige regenval voor problemen. In de Van Tieghemstraat steeg het water bijzonder snel en kon de riolering het niet meer slikken.

Volledig scherm De Suikerstraat in Lede kwam onder water te staan. © RV

In Lede maakten ze van de nood een deugd. De nieuwe buurtbewoner Brenten Smekens werd dankzij zijn boot de held van de straat. De gewezen KSA-leider uit Berlare bezorgde de buurjongens en meisjes een boottrip in de ondergelopen straat.

Volledig scherm Ook waterplezier in de Suikerstraat. © Koen Moreau

Volledig scherm De Suikerstraat in Lede kwam onder water te staan. © Koen Moreau

