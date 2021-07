OVERZICHT. Vooral in West-Vlaanderen overlast door intense regenbuien

Ons land kreeg vandaag opnieuw enkele intense buien met soms onweer, windstoten en hagel over zich heen. De afgelopen uren is er volgens weerman Frank Duboccage al enorm veel regen gevallen, vooral in het westen van het land. In de loop van de dag kregen verschillende plaatsen in West-Vlaanderen al af te rekenen met intense buien waarbij in korte tijd zelfs tot 50 liter of meer neerslag per vierkante meter viel. In de loop van de namiddag trekt de regenzone verder richting het oosten.

Aan de kust viel vooral in Nieuwpoort het water met bakken uit de lucht. Volgens lokale metingen zou er in een half uur liefst 56 liter water per vierkante meter gevallen zijn. Verschillende straten kwamen blank te staan waardoor her en der enkele kelders en garages onder water liepen. De brandweer kreeg inmiddels al een vijftigtal oproepen voor wateroverlast. “Nog nooit meegemaakt in de 15 jaar ik hier woon”, getuigt bewoonster van een getroffen wijk.

Volledig scherm Verschillende straten in Nieuwpoort stonden maandagvoormiddag blank. © Luc David

Ook in Knokke zette de hevige regenval enkele straten, zoals onder meer de Lippenslaan en de Kustlaan, onder water. “Er viel enorm veel water op korte tijd hier in Knokke. Onze rioolputjes konden het niet slikken dus bleef het water stijgen in de straten”, vertelt burgemeester Piet De Groote. De brandweer kreeg zo’n 160 oproepen over wateroverlast. “Hier en daar zijn wel wat kelders, garages of liftkokers ondergelopen, maar van echt grote schade of drama’s heb ik voorlopig geen weet. Er zijn ook wat handelszaken die water binnen kregen in hun kelders of opslagruimtes”, aldus De Groote.

Bij schoenenzaak Étoile in de Dumortierlaan is de schade aanzienlijk, vertellen uitbaters Tom Hubregtse en Anathé Huys. “We hebben al zeker 60 emmers vanuit de kelder naar boven gedragen. Het is verschrikkelijk.”

Volledig scherm In Knokke stonden plots ook heel wat straten blank. © Vincent Opstal

Ook in Brugge kreeg de brandweer tientallen oproepen over wateroverlast. Dat was vooral het geval in de binnenstad, maar ook onder meer de Koolkerkse Steenweg en Damse Vaart-Zuid kregen teveel water op korte tijd te slikken. “Er viel meer dan veertig liter per vierkante meter in één uur tijd”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Geen enkele riolering is daarop voorzien. De problemen zijn in alle gemeenten dezelfde.”

Volledig scherm Ook in enkele Brugse centrumstraten stond het water plots hoog. © RV