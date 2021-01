OVERZICHT. Sneeuwbuien trekken over Vlaanderen. Blijft de sneeuw ook liggen?

WeernieuwsEen winterse neerslagzone trekt vandaag langzaam over ons land. Het KMI waarschuwt bestuurders zowel voor regen als voor gladheid. “De komende uren wordt het kouder”, zegt weerman Frank Dubocage. “De regen zal wellicht overal in Vlaanderen geleidelijk overgaan in smeltende sneeuw of zelfs sneeuw.”

In de provincies nabij de Franse grens valt er meer neerslag. In geval van intensere neerslag kan er ook in de lagergelegen provincies nabij de Franse grens wat sneeuw blijven liggen. “Daar kan 20 centimeter sneeuw vallen”, zegt weerman Frank Dubocage. “Maar het grote deel zal natuurlijk wegsmelten.”

In het zuidwesten van het land, en ook in West-Vlaanderen, krijgen we een combinatie van sneeuw en regen, meldt het KMI. De onzekerheid is nog steeds groot, maar volgens de huidige prognoses, kan de sneeuw domineren in deze regio’s. Zelfs in de lager gelegen streken is een sneeuwlaag van enkele centimeters mogelijk. In het noordoosten van het land blijft het bewolkt, maar droger.

De maxima liggen tussen -2 graden in het zuiden en 0 of 2 graden elders. De wind waait eerst nog zwak, maar wordt geleidelijk matig uit het oosten, zegt het KMI.

Blijft sneeuw liggen?

“Waar vanavond een wit sneeuwtapijt ligt, gaat dat ook blijven liggen”, vervolgt Dubocage. “Het gaat immers vriezen komende nacht, tot -2 graden. Donderdagnacht verlaat de winterse storing geleidelijk ons land richting Frankrijk. Tijdelijk valt er nog sneeuw in de streken nabij de Franse grens en vooral het zuidoosten van het land. Nadien krijgen we opklaringen met gevaar voor ijsplekken. De minima dalen naar waarden tussen 0 en -6 graden. De wind is matig uit noordoost.

Hoeveel centimeter is er voorspeld?

Volgens het KMI kan tegen vrijdagochtend in Limburg en Antwerpen tussen 0 en 5 centimeter sneeuw vallen. In de provincies Luik, Vlaams- en Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen is dat 1 tot 7 cm, in Namen en Luxemburg 5 tot 20 cm en in Henegouwen en West-Vlaanderen 0 tot 7 centimeter.

Waar ligt al sneeuw?

Vooral in West-Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen viel vanmorgen al sneeuw. Een dik wit tapijt is het niet, maar het levert wel meteen mooie beelden op. Dat is onder meer het geval in Brugge, Kortrijk, Diksmuide, Torhout en Ieper.

Volledig scherm De eerste sneeuw van het jaar, vanmorgen in de Assebroekse Meersen in Brugge. © Mathias Mariën

Volledig scherm Eerste sneeuw Brugge: hier in de Assebroekse Meersen © Mathias Mariën

Ook in Oost-Vlaanderen heeft het vanmorgen al lichtjes gesneeuwd, onder meer in Gent.

Volledig scherm Een dun wit laagje in Waasmunster, in Oost-Vlaanderen. © Noodweerbenelux / Dorine Van Rysseghem

Vrijdagochtend vriest het overal met in het uiterste zuiden eventueel nog zeer tijdelijk wat lichte sneeuw. Overdag blijft het overwegend droog met lokale opklaringen en in vele streken nog vrij veel wolkenvelden. Het is koud bij maxima van -3 à -4 graden in de Hoge Ardennen tot 1 of hier en daar 2 graden in Laag- en Midden-België. Vrijdagnacht vriest het opnieuw overal. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordoost, krimpend naar noord.

Zaterdagochtend is het koud met overal vorst. Overdag zijn er nog enkele opklaringen mogelijk. Tegen de late namiddag bereikt een storing, met wellicht sneeuw, het westen. Ook 's avonds verwachten we in vele streken nog sneeuw. In de loop van zaterdagnacht gaat de neerslag in Laag- en Midden-België over in regen. De maxima liggen tussen -3 à -4 graden in de Ardennen en komen uit op ongeveer 1 graad in het centrale deel van het land. De zwakke zuidenwind wordt matig.