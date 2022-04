OVERZICHT. Late winterprik, maar sneeuw blijft amper liggen: onze weerman legt uit hoe dat komt

Koning Winter deelt vandaag een late prik uit. Er was een sneeuwlaag van enkele centimeters voorspeld, maar voorlopig blijft die uit. De sneeuwzone bevindt zich momenteel boven de as Oostende-Luik-Brussel, vertelt VTM-weerman Frank Duboccage. Tegen de middag wordt het overal droog.

Op voorhand was een sneeuwlaag tussen 2 en 5 centimeter voorspeld, maar voorlopig blijft die dus uit. We kunnen voorspellen hoeveel sneeuw er in een sneeuwzone zit, maar het is altijd gokken hoeveel sneeuw er blijft liggen, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit.

“De ondergrond is net iets te zacht”, klinkt het. We zijn tenslotte al april en we hebben net een warme maand maart achter de rug. Bovendien is er ook gestrooid.

Per provincie zijn er weinig verschillen. De sneeuwzone bevindt zich momenteel boven de as Oostende-Brussel-Luik, aldus Duboccage. “Ten noorden daarvan is het al droog geworden.” In de loop van de voormiddag schuift de sneeuwzone verder op naar het zuiden. De weerman verwacht dat het vanaf 10 à 11 uur grotendeels droog zal worden.

Weinig hinder op de weg

De voorspelde winterprik heeft vanochtend weinig problemen op de weg veroorzaakt. De strooidiensten werden afgelopen nacht uitgestuurd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

“Rond 8 uur telden we zo’n 100 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Niet abnormaal voor een vrijdagochtend”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. “Deze winterprik heeft dus niet al te veel last veroorzaakt, want op de weg bleef de sneeuw niet liggen”, beaamt ook Bruyninckx.

Naast de weg, in tuinen bijvoorbeeld, bleef er her en der wel een sneeuwlaagje achter. Dat leverde vaak feeërieke beelden op. Hieronder een overzicht per provincie.

WEST-VLAANDEREN

Onder meer Brugge ontwaakte vanochtend onder een dun laagje sneeuw. Van een sneeuwtapijt is geen sprake, waardoor echte winterpret uitblijft. Op oppervlaktes zoals auto’s of terrastafels bleef de sneeuw wel liggen, maar op voetpaden en de rijbaan was dat niet het geval.

Volledig scherm Brugge ontwaakte onder een dun laagje sneeuw. © Mathias Mariën

De sneeuwzone trok ook over de Ledegemse regio. Ze veroorzaakte een dun sneeuwlaagje op auto’s, daken, planten, struiken, bomen en in tuinen. Op de wegen zelf bleef een sneeuwtapijt uit.

Volledig scherm Sneeuw in Ledegem (Zuid-West-Vlaanderen). © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in Ledegem (Zuid-West-Vlaanderen). © Henk Deleu

OOST-VLAANDEREN

In Oost-Vlaanderen liet de late winterprik eveneens sporen na. Onder meer in Aalst was het ontwaken met een dun laagje sneeuw.

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © Henk Deleu

Een dun sneeuwtapijt vormde zich ook in deze tuin in Bambrugge, een deelgemeente van Erpe-Mere.

Volledig scherm Sneeuwtapijt in Bambrugge. © Gunther Allegaert

De winterprik zorgde vanochtend voor dikke pret en mooie beelden in Gent.

Volledig scherm Dun sneeuwlaagje in Gent. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Dun sneeuwlaagje in Gent. © Wannes Nimmegeers

VLAAMS-BRABANT

Op de luchthaven van Zaventem is het vandaag met 57.000 passagiers de drukste dag sinds de uitbraak van het coronavirus twee jaar geleden. Het winterweer dreigde de vroege ochtendspits te bemoeilijken, maar grote hinder blijft voorlopig uit. “Door het ijsvrij maken van de vliegtuigen zijn er wel vertragingen tot 20 minuten”, klinkt het. Eerder werden al vier vluchten proactief geschrapt.

ANTWERPEN

Ook in de Antwerpse haven heeft het gesneeuwd, zo blijkt uit een foto die Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, vanochtend op Twitter plaatste. “We zien dat het nu op vele plaatsen sneeuwt. Gelukkig lijkt die sneeuw niet te blijven liggen op de weg”, tweette hij rond 6 uur. Intussen is de sneeuwzone verder richting het zuiden opgeschoven en is het in de Antwerpse regio alweer droog geworden.

