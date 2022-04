OVERZICHT. Late winterprik in het land: dun sneeuwlaagje op deze plaatsen, weinig hinder op de weg

HET WEER Wolken maken namiddag plaats voor zon

Het blijft namiddag nog droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Tijdelijk kunnen er van de kust tot in Haspengouw nog lage wolken voorkomen. De maxima liggen tussen 11 of 12 graden vlak aan zee, 16 of 17 graden in het centrum en 18 graden in Belgisch Lotharingen. Dat verwacht het KMI.

27 maart