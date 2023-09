OVERZICHT. Hevige regen zorgt her en der voor problemen: Brusselse tunnels gesloten, straten onder water in de Westhoek

WEERBE­RICHT. Zonnige start van het weekend, lokaal kans op onweer en buien

We krijgen vrijdagnamiddag zon en wolkenvelden met op het Ardense reliëf kans op een regen- of onweersbui. De maxima gaan van 24 tot 29 graden. Vrijdagavond is er nog kans op een onweer in de Ardennen, later is er overal meer bewolking met kans op wat regen of buien in het westen. Het blijft zeer zacht met minima van 18 tot 24 graden, voorspelt het KMI.