OVERZICHT. Bosbranden teisteren heel Europa: zwartgeblakerde strandbedjes op Lesbos en gevaar door niet-ontplofte WOI-bommen in Slovenië

Brandweerlieden in heel Europa worstelen om hevige branden onder controle te krijgen. Vooral in Griekenland, Spanje en Slovenië leidt aanhoudende droge hitte tot forse branden, veelal met evacuaties van nabijgelegen gebieden tot gevolg. Ook toeristische gebieden lijden onder de branden. Sinds begin dit jaar is in heel Europa al een groter gebied getroffen dan in heel 2021.

In de 27 landen van de Europese Unie hebben branden sinds het begin van het jaar, volgens cijfers tot 16 juli, in totaal 517.881 hectare getroffen. Dat is iets meer dan 5.000 vierkante kilometer, ongeveer evenveel als de som van de oppervlaktes van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.



In heel 2021, ondanks talrijke branden in Italië en Griekenland, ging in totaal 470.881 hectare in vlammen op (4.700 km2). Dat blijkt uit gegevens van het Europees Informatiesysteem voor Bosbranden (EFFIS).

Griekenland

Voor de vijfde opeenvolgende dag bestrijden in Griekenland brandweerlieden een hevige bosbrand in de noordoostelijke regio Evros, waar zich het nationaal park van Dadia bevindt. Minister van Klimaatcrisis en Civiele bescherming Christos Stylianidis gewaagde maandag van een “moeilijke strijd, een strijd voor het behoud van het buitengewoon ecosysteem” van Dadia, een van de belangrijkste nationale parken van het land.

Volledig scherm Een inwoner probeert het vuur te blussen in de buurt van het nationale park Dadia in Griekenland. © REUTERS

Getroffen door zeer hoge temperaturen die maandag in sommige regio’s tot 40 graden Celsius kunnen stijgen, kampt Griekenland volgens het weerbericht ook met twee andere grote branden die dit weekend zijn begonnen: een op het eiland Lesbos, in het noordoosten van de Egeïsche Zee, en in Krestena, in de Peloponnesos (zuiden). In deze twee regio’s moesten ook inwoners en toeristen uit voorzorg geëvacueerd worden.

Woensdag heeft een bosbrand in de bergen bij Athene ook huizen beschadigd en honderden mensen tot evacuatie gedwongen.

De Civiele Bescherming waarschuwde dat het risico op bosbranden maandag “zeer hoog” bleef vanwege de hittegolf en harde wind. Volgens de Griekse autoriteiten zijn momenteel vrijwel alle beschikbare blushelikopters en -vliegtuigen in heel Griekenland in gebruik. De afgelopen 24 uur werden volgens de brandweer 141 branden geregistreerd in het land.

Spanje

Het jaar 2022 is al het meest verwoestende jaar wat betreft bosbranden in Spanje sinds het begin van de metingen. Tijdens de eerste zeven maanden van het jaar verwoestten de branden ongeveer 200.000 hectare.

Een brand die deze week op het Spaanse eiland Tenerife uitbrak en nog steeds woedt, heeft al meer dan 2.150 hectare verwoest. Hulpdiensten op het bij toeristen populaire Canarische eiland hebben 585 inwoners van La Guancha en elders in het noorden van het eiland in veiligheid gebracht. De branden hebben volgens officiële cijfers van zondag al meer dan 2.150 hectare verwoest. Wandelaars zijn gewaarschuwd om het nabijgelegen natuurgebied Teide te vermijden, aangezien de vlammen het gebied naderen.



Ongeveer 150 teams werden ingezet. Zondag werd er vooruitgang geboekt, omdat er minder wind, maar een hogere luchtvochtigheid was. Maandag dalen de temperaturen tot ongeveer 30 graden Celsius. Pedro Martin, de president van het eiland, vertelde de krant El Dia dat de brand aan kracht verloor. Gehoopt wordt dat het vuur snel onder controle zal zijn.

Volledig scherm Een blushelikopter vliegt boven een bosbrand op Tenerife. © ANP / EPA

Op andere plaatsen in Spanje is de brandweer erin geslaagd branden onder controle te krijgen of volledig te blussen. Het gaat onder meer om de brand bij Ateca, een gemeente in de noordoostelijke provincie Zaragoza. Daar is 14.000 hectare aan bos verbrand. Ook in het noordwesten van Spanje, in de provincie Zamora, is de bosbrand onder controle gebracht. Bij deze brand zijn een brandbestrijder en een herder om het leven gekomen.

Portugal

Ook het noorden van Portugal kreeg te kampen met hevige bosbranden. Daarbij kwamen twee bejaarden om het leven. Het gaat om twee mensen van ongeveer 70 jaar die hun huis ontvluchtten voor de vuurzee. Hun wagen raakte echter van de weg en de twee mensen zaten vast. De brandweer vond later hun verkoolde lichamen terug.

In totaal raakte al zeker 46.000 hectare bos vernield bij de bosbranden in Portugal.

Frankrijk

Ook in Frankrijk braken de afgelopen weken meerdere bosbranden uit door de aanhoudende droge hitte. Daar is dit jaar in totaal al meer dan 40.000 hectare getroffen, meer dan de afgelopen twee jaar en al bijna net zo veel als in het recordjaar 2019.

Bij twee branden in de Gironde werd op twaalf dagen tijd 20.800 hectare bos verwoest. Meer dan 36.000 mensen werden geëvacueerd. Zaterdag kreeg de brandweer de brand in La Teste-de-Buch aan het bekken van Arcahon, al onder controle, sinds maandag is dat ook het geval bij de brand in Landiras. Daarmee komt na bijna twee weken een einde aan de grote bosbranden ten zuiden van Bordeaux.

Ook tussen Béziers en Carcassonne in het zuiden van Frankrijk woedde eind vorige week een bosbrand. Minstens 150 hectare stond er vrijdagavond in vlammen. Ondanks de snelle inzet van zowat 300 brandweerlui en vier blusvliegtuigen breidde het vuur zich uit. Er werden geen woningen bedreigd en de brandweer slaagde erin om een wijngaard van de vlammen te redden. Eén brandweerman raakte lichtgewond bij een val.

Volledig scherm In de provincie Gironde in het zuidwesten van Frankrijk raakte bijna 21.000 hectare bos verwoest bij twee grote bosbranden die 12 dagen lang woedden. © ANP / EPA

Italië

De grootste bosbrand in Italië woedde in Toscane, bij Massarosa. Daar ging minstens 860 hectare in de vlammen op. Een duizendtal mensen moest worden geëvacueerd. De brand zou aangestoken kunnen zijn. Het parket voert een onderzoek.

Wekenlang hebben brandweerlieden in het hele land bosbranden bestreden. Op de vakantie-eilanden Sicilië en Sardinië geldt een verhoogd, soms zelfs het hoogste waarschuwingsniveau voor bosbranden. De branden verspreiden zich vaak snel als gevolg van de aanhoudende droogte en worden aangewakkerd door de wind.

Volledig scherm Brandweerlui blussen het vuur bij een bosbrand in de buurt van het Italiaanse Massarosa. © AFP

Slovenië

In de Sloveense regio Karst zijn al hele dorpen geëvacueerd, terwijl zo’n 2.000 brandweerlieden, civiele beschermingswerkers en vrijwilligers bosbranden bestrijden die continu worden aangewakkerd door harde, droge winden. Een complicatie vormen niet-ontplofte bommen uit de Eerste Wereldoorlog, waardoor brandbestrijding in sommige gebieden alleen vanuit de lucht kan gebeuren.

In buurland Italië zijn ongeveer 350 mensen in veiligheid gebracht bij Gorizia aan de grens met Slovenië, omdat het vuur door de harde wind naar Italië zou kunnen overslaan. Onder andere het dorp Savogna d’Isonzo werd getroffen.

Tsjechië

Ook in het Tsjechische nationale park Boheems Zwitserland, aan de grens met Duitsland, woedt een brand. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van ongeveer 7 hectare, niet ver van een pittoreske rotsformatie die populair is bij toeristen. De bluswerkzaamheden worden er bemoeilijkt door het moeilijk toegankelijke terrein. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan door menselijke nalatigheid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.