OVERZICHT. Beelden tonen wateroverlast in heel Vlaanderen, in Ranst sloeg de bliksem in

Ons land heeft vandaag te maken met onweersbuien en hevige regenval in de meeste streken. Het KMI gaf al code geel voor het hele land van 12 uur tot 23 uur. Ook het noodnummer 1722 werd geactiveerd. In verschillende provincies zijn de gevolgen van het weer al duidelijk te merken. Heel wat straten staan blank en in enkele huizen is het water binnengelopen. Een overzicht.

Oost-Vlaanderen

In de Denderstreek is er sprake van zware wateroverlast door het hevige onweer. Tal van straten zijn ondergelopen en de brandweer kreeg al tientallen oproepen. De bewoners van Griet in Aaigem ondervonden al snel problemen door het noodweer. De meeste huizen in de regio bleven gespaard, maar eens het water was weggetrokken, bleef een dik moddertapijt over.

Ook de Honegemstraat in Erpe staat zo goed als blank. In Oordegem is langs de Grote Steenweg een elektriciteitscabine en Stichelendries onder water gelopen. Verder hadden ook Sint-Lievens-Houtem, Geraardsbergen, Herzele en Lierde met wateroverlast te kampen. Op tal van plaatsen liepen kelders bovendien vol.

Volledig scherm De Honegemsstraat in Erpe kreeg al het water van de Gentsesteenweg en de daarnaast liggende winkelparkings te slikken. © RV

Vooral Aalst en Nieuwerkerken werden zwaar getroffen. De brandweerzone Zuid-Oost heeft zondagmiddag meer dan 300 oproepen gehad voor wateroverlast in de regio. “Op het zwaarste moment hadden we 270 oproepen in wacht staan”, vertelt commandant Wim Van Biesen. De commandant bevestigt ook dat de meeste oproepen voor de zone bestemd waren voor Aalst en Haaltert. “Zij hebben het enorm zwaar te verduren gekregen. Al onze beschikbare brandweermannen zijn op dit moment aan de slag om alles zo snel mogelijk aan te pakken”, klinkt het.

Volledig scherm Wateroverlast Haaltert © Koen Baten

Op de E40 richting Brussel ter hoogte van Aalst staat zondagavond omstreeks 18.15 uur ongeveer 13 kilometer file, goed voor zeker 2 uur aanschuiven. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De drie rijstroken die zondagmiddag blank kwamen te staan na een hevige onweersbui staan nog altijd onder water.

In Maarkedal kon de Molenbeek de grote hoeveelheden water niet meer slikken. De brandweer moest bijgevolg op verschillende plaatsen te hulp schieten. Vooral bewoners die dicht bij de Molenbeek wonen, kampen nu met waterschade.

Volledig scherm Geen doorkomen meer aan in de Kaperij. De Molenbeek kon de zware regen opnieuw niet aan. © GEDR

In Wetteren kwam de spoorwegtunnel tussen de Warandelaan en de Viktor Van Sandelaan onder water te staan na een hevige regenbui. Het is niet de eerste keer dat de regio te kampen heeft met wateroverlast.

In de Zwalmse deelgemeente Paulatem stond de Paulatemstraat onder water. Daardoor werden verschillende woningen beschadigd. Het gemeentebestuur van Zwalm stelt nu zandzakjes ter beschikking van de inwoners.

Volledig scherm De Paulatemstraat in Zwalm. © Mathias Delsoir

Ook het Waasland kampt met de gevolgen van de onweersbuien. Vooral Steendorp en Rupelmonde kregen het hard te verduren. Daar stonden verschillende huizen blank.

Volledig scherm Wateroverlast in Steendorp. © Kristof Pieters

Volledig scherm Wateroverlast in Steendorp. © Kristof Pieters

De inwoners van de Brakelse deelgemeente Michelbeke, woonplaats van premier Alexander De Croo, konden niet ontsnappen aan het overvloedige water. De straten in het laagst gelegen deel van de gemeente stonden er blank.

Volledig scherm De straten in het laagst gelegen deel van Michelbeke stonden blank. © RV

In Papegem (Lede) overstroomde de Benedenstraat voor de tweede keer in twee weken tijd. De bewoners pleiten voor concrete maatregelen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ook andere plaatsen in Lede kampten met overlast. Zo waren er problemen in Impedorp, Speurstraat, Stichelendries, Oordegemkouter, Oud Smetlede en aan de manege Fonck.

Inwoners van de gemeente Haaltert moeten al voor de derde keer in enkele maanden tijd water scheppen. Lebeke, Herlinkhove, Bosstraat en nog enkele andere straten in de gemeente werden opnieuw niet gespaard en kregen bakken regen over zich heen.

Volledig scherm De ondergelopen Benedenstraat in Papegem. © Koen Moreau

Volledig scherm In de gemeente Haaltert stonden heel wat straten onder water. © Koen Baten

De regio rond Dendermonde bleef zondagnamiddag ook niet gespaard van wateroverlast. In Grembergen werden de bewoners van het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat getroffen door wateroverlast. Ook de Burgemeester Portmanslaan in Dendermonde kwam kort even onder water te staan. De brandweer moest ingrijpen in enkele straten in de gemeente Zele, waaronder de Elststraat en de Driesstraat. Moerzeke, een deelgemeente van Hamme kende eveneens lichte problemen door de hevige regenval. Tot slot werd ook Wieze, een deelgemeente van Lebbeke hard getroffen door de regenval.

Volledig scherm Het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat in Grembergen waren opnieuw slachtoffer van waterloverlast. © Koen Baten

In tegenstelling tot elders in de provincie bleef de wateroverlast in Gent vrij beperkt. De brandweer moest slechts twee keer uitrukken. Een eerste keer nadat een riool was overgelopen in Oostakker en even later moest ook nog een kelder in de Amerikalaan leeggepompt worden. Later in de namiddag klaarde het op en kreeg de brandweer geen meldingen meer binnen.

Antwerpen

In Antwerpen zorgt de wateroverlast eveneens voor problemen. Zo is het rechterrijvak van de Kennedytunnel in beide richtingen versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum roept bestuurders bovendien op om hun rijstijl aan te passen aan het weer.

Volledig scherm De Kennedytunnel in Antwerpen is versperd door wateroverlast. © © Marc De Roeck

In Ranst brak vanmiddag een dakbrand uit na een blikseminslag in twee woningen. De brandweer kon de vlammen snel bedwingen en niemand raakte gewond. Ook de schade aan de huizen bleef beperkt.

Volledig scherm De brandweer kon de brand in Ranst snel bedwingen. © Marc De Roeck

Vlaams-Brabant

In Halle zorgden de onweersbuien vooral voor waterschade in de winkelstraat Basiliekstraat. Daar stond het water al snel een halve meter hoog. De meeste winkels bleven gespaard omdat er schotten waren geplaatst aan de ingang, maar in sommige zaken liep het water langs achter binnen. Verder werden er problemen gemeld in de deelgemeente Lembeek. Daar stroomde de modder van de aanpalende velden over de Kasteelbrakelsesteenweg en zouden ook verschillende huizen waterschade opgelopen hebben.

Volledig scherm In een aantal winkels in Halle liep het water langs achter binnen. © Bart Kerckhoven

Volledig scherm Wateroverlast in Halle. © Bart Kerckhoven

In Zaventem stond het water in de Hector Henneaulaan plots een halve meter hoog. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet meer aan. De hulpdiensten sloten de straat af en de brandweer maakte de riolering snel vrij. Wat verderop, ter hoogte van de vijvers van het Park Mariadal, stond de Parklaan blank.

Ook Tielt-Winge is niet gespaard gebleven van wateroverlast. Zo zouden de Binkomstraat in Meensel-Kiezegem, de Heuvelstraat en de Stevensstraat in Tielt-Winge onder water hebben gestaan.

De brandweer in Brussel moest zeventien keer uitrukken ten gevolge van het onweer. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg dan weer zo'n twintig oproepen in de noordrand. Vooral in Zaventem en Kraainem waren er interventies nodig. In Etterbeek sloeg de bliksem in op een woning, maar er was geen sprake van brand. Ook de overige interventies bleven beperkt.

Volledig scherm De riolering in de Hector Henneaulaan in Zaventem kon de grote hoeveelheid water niet meer aan. © Dieter Nijs

In Wezemaal, Rotselaar zorgden de onweersbuien vooral voor overlast in het jeugdhuis Floere Bloes.

Volledig scherm Jeugdhuis Floere Bloes in Rotselaar. © RV

Wallonië

Ook in Wallonië zorgde de fikse regenval van de afgelopen uren voor hinder. In Henegouwen dreigen de Dender en haar zijrivieren uit hun oevers te treden. In Waals-Brabant is dat het geval voor het Kanaal Brussel-Charleroi. Voor beide waterlopen geldt een waarschuwing voor mogelijke overstromingen, meldt het Waals Directoraat-Generaal Mobiliteit en Waterwegen op zijn website.

Volgens de huidige voorspellingen blijft het waterpeil ook de komende uren nog stijgen. Het KMI geeft code geel voor hevige buien in de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg vanaf 17 uur zondagavond tot ongeveer 2 uur maandagnacht. Ook maandag wordt er nog hevige regen voorspeld in het Waals gewest. Code geel geldt dan vanaf 13 tot 20 uur voor Henegouwen, Namen, Luxemburg en Luik.

Het Waals Crisiscentrum vraagt ook om voorzichtig te zijn met kajakken en vissen in alle Waalse rivieren.