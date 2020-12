Overwegend droog, komende nacht hier en daar sneeuw

Het is vandaag vaak bewolkt maar overwegend droog, met maxima rond 4 of 5 graden in het centrum. Vrijdag en het weekend wordt het nog iets kouder met soms kans op winterse neerslag. Maxima dan rond +2 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Vanochtend vallen er een paar lokale pittige buien in het noorden. Later overdag zijn er ook elders nog een paar (winterse) buien mogelijk, maar is het vaak droog. De meeste kans op buien is in het noorden en noordoosten. In Hoog-België komt er aanvriezende mist voor en kan er ook nog wat lichte sneeuw vallen. Het wordt vaak bewolkt met soms toch ook een paar opklaringen. De maxima schommelen van 0 graden in de Hoge Venen tot 4 à 5 graden in Vlaanderen. Het KMI waarschuwt deze ochtend voor lokale ijsplekken en dus gevaar voor gladde wegen. In de Ardennen (boven 300 meter) valt er nog wat lichte sneeuw (0-1 cm).

Vanavond komen er vanuit Frankrijk al een paar lokale buien opzetten. 's Nachts wordt het zwaarbewolkt tot betrokken en in het tweede deel van de nacht trekt er een neerslagzone vanuit het westen het land in. Zelfs in de lagere gebieden van het land krijgt de neerslag een winters karakter, vooral bij wat intensere neerslag. De gebieden die hoger liggen dan 200 meter, krijgen meestal sneeuw. De minima liggen tussen -1 en +2 graden.

Morgen donderdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen, smeltende sneeuw en vooral tijdens de ochtend tijdelijk ook sneeuw. In Hoog-België valt er de hele periode sneeuw. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke en later uit veranderlijke richtingen.

Tijdens oudejaarsnacht is er kans op enkele winterse buien of sneeuwbuien. Vooral in het zuiden van het land is er ook kans op aanvriezende mist. Vrijdag, op nieuwjaarsdag verwacht het KMI zwaarbewolkt weer met nog een paar lokale winterse buien. In de loop van de dag wordt het droog. In de Ardennen blijven de temperaturen de hele dag negatief. Elders zijn de maxima licht positief.

© BELGA

© BELGA

Een wandelaarster in de Hoge Venen (provincie Luik). © Photo News

Wandelaars in de Hoge Venen (provincie Luik). © Photo News