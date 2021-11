Overwegend droog en zonnig herfstweer, KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie

Maandagavond wordt het overal droog met op de meeste plaatsen breder wordende opklaringen. In de loop van de nacht drijft er lage bewolking over het uiterste westen. Elders kan er opnieuw nevel of wat mist gevormd worden, in het zuidoosten van het land lokaal mogelijk aanvriezend. De wind waait zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. Het kwik zakt tussen -2 en -5 graden in de Ardennen, tussen 0 en 3 graden in het centrum en naar 4 of 5 graden in het westen. In het zuidoosten van het land is er kans op rijm- of zeer lokaal ijsplekken.