Overwegend droog en mild lenteweertje

Vanochtend zijn er vooral in het noordwesten van het land brede opklaringen met plaatselijk kans op mistbanken of lage wolken. In de loop van de dag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en kan er hier en daar nog een buitje vallen, vooral dan nabij de grens met Nederland of in de Ardennen. In de meeste streken blijft het echter droog. De maxima liggen tussen 14 graden aan de kust en 18 à 19 graden in het centrum.

Vanavond is er over het westen kans op lage bewolking en eventueel mist. Verder landinwaarts zijn de opklaringen meestal nog breed. In de loop van de nacht kunnen er overal lage wolken en mistbanken voorkomen. De minima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Morgen is het in vele streken eerst grijs met nevel of mistbanken. In de loop van de dag voert een hogedrukzone boven Scandinavië en de Noordzee minder vochtige lucht aan en wordt het wisselend bewolkt. Het blijft droog met maxima van 13 of 14 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 17 of 18 graden in het centrum.

Zaterdag wordt overwegend zonnig, met maxima van 11 of 12 graden op de Ardense hoogten tot 16 of 17 graden in het centrum. Ook zondag blijft het droog. Het is behoorlijk zonnig maar stilaan verschijnen er meer wolken. De maxima liggen tussen 12 of 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum.