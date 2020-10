Overwegend droog, bewolkte dagen in het verschiet

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt in de oostelijke landshelft. Een licht buitje is er niet uitgesloten. In het westen van het land is de zon meer aanwezig en blijft het droog. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.