Overwegend droge zondag met enkele buiten in het oosten

Afgezien van een paar lokale buien is het zondag eerst overwegend droog met nog enkele opklaringen. Vanaf het noordoosten neemt de bewolking toe en in de loop van de dag valt er af en toe lichte regen of enkele buien, vooral over het oosten van het land. In het westen blijft het overwegend droog. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 14 graden op de Ardense hoogten tot 18 à 19 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.