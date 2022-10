Orlene, onderweg naar Mexico, nu al orkaan van categorie 4

Orkaan Orlene heeft zondag aan kracht gewonnen en is nu een orkaan van categorie 4. Orlene zou in de nacht van maandag op dinsdag aan land gaan in Mexico, meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC.

"De extreem gevaarlijke orkaan van categorie 4 Orlene blijft zich richting het noorden bewegen", aldus NHC in zijn update van 14.00 uur Belgische tijd. Op dat moment bevond Orlene zich op 170 kilometer ten zuidwesten van Cabo Corrientes, in de westelijke staat Jalisco. De orkaan zorgt voor windsnelheden tot 215 kilometer per uur.

Volgens voorspellingen van NHC beweegt de orkaan zich aan 7 kilometer per uur en zal de kern "deze nacht of maandagochtend in de buurt of over de Tres Marías-eilanden passeren en de kust van het Mexicaanse vasteland bereiken in de nacht van maandag op dinsdag".

De orkaan zou de komende dagen wel aan kracht verliezen. Volgens de voorspellingen van de Mexicaanse weerdienst zal Orlene waarschijnlijk aan land komen als een orkaan van categorie 1.

De orkaan heeft "intense regen" veroorzaakt aan de Mexicaanse kust, vergezeld van "hevige winden en golven", aldus de Civiele Bescherming op Twitter. Ze roept de bevolking in de risicogebieden op om hun toevlucht te zoeken in tijdelijke schuilplaatsen. In de staten Nayarit en Jalisco zijn de havens gesloten.

Mexico krijgt elk jaar met orkanen te maken, voornamelijk tussen mei en november. In oktober 1997 vielen langs de westkust meer dan 200 doden bij de doortocht van orkaan Paulina.

