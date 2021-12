Opnieuw zachte temperaturen voor deze tijd van het jaar voorspeld

Droge dag met enkele opklarin­gen en zachtere temperatu­ren, op kerstdag (kleine) kans op winterse neerslag in het noorden

Het is vandaag vaak bewolkt maar overwegend droog. We verwachten soms ook enkele opklaringen. Op het einde van de dag wordt het zwaarbewolkt en neemt de kans op lichte regen toe. Het wordt geleidelijk zachter met tegen de avond temperaturen tussen 3 of 5 graden in de Ardennen, rond 6 graden in het centrum en tot 9 graden in het uiterste westen, zegt het KMI.

23 december