Opnieuw zachte herfstdag met maxima tot 18 graden

Herfstweek­end met een bui en een donderslag

10 oktober Er kan zaterdagochtend over het oosten aanvankelijk nog regen vallen. Daarna is het overal eerst droog met zonnige perioden. In de loop van de namiddag neemt de kans op een bui weer toe, vooral aan de kust en in het noorden van het land. Op het einde van de namiddag bereikt een actieve buienlijn het westen. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit westelijke richtingen, zegt het KMI.