Opnieuw warme dag met kans op onweer

In de loop van de nacht blijven er buien mogelijk, al neemt de kans af. Op verschillende plaatsen kan er nevel of mist zijn. De minima gaan van 13 tot 17 graden.



Vrijdag begint de dag met opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag en 's avonds passeren er opnieuw regen- of onweersbuien. De maximumtemperaturen liggen rond 19 graden aan zee en rond 24 graden in het centrum.



Tijdens het weekend is er geleidelijk minder kans op neerslag, al blijven er in het oosten van het land buien mogelijk. Het wordt minder warm met zaterdag maxima tussen 15 graden aan zee en 22 graden in de Kempen, en zondag 17 graden aan zee en 20 graden in het centrum.



De voorspellingen voor volgende week zijn nog onzeker. Het KMI verwacht dat het maandag en dinsdag wisselend bewolkt maar meestal droog zal zijn. De maximumtemperaturen blijven rond de 17 à 20 graden liggen. Ook woensdag zou het droog blijven, met vrij veel zon en maxima rond 21 graden in het centrum.