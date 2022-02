Opnieuw stevige wind deze namiddag: rukwinden tot 80 km per uur, code geel tot 18 uur

Het gaat deze namiddag opnieuw stevig waaien. Het KMI verwacht rukwinden die kunnen oplopen tot 80 km per uur of wat meer. Het gaat ook regenen, soms fel. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen. Het weekend belooft wel rustig en droog te worden.

Vanmiddag zijn er aanvankelijk nog opklaringen in het oosten van het land terwijl het in het westen al zwaarbewolkt is met perioden van regen en buien. In de loop van de namiddag trekt de neerslagzone naar het centrum en ook het oosten van het land. Achter de storing verschijnen er opklaringen maar zijn ook nog buien mogelijk, met een winters karakter.

Rukwinden

Volledig scherm Tijdens de storing kunnen rukwinden oplopen tot 80 km/u of zelfs wat meer, in het zuidelijke deel van de Ardennen eerder tot 60 à 70 km/u. © KMI De wind waait vrij krachtig tot krachtig en ruimt van zuidwest naar west. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 km/uur of wat meer, in de zuidelijke Ardennen eerder tot 60 à 70 km/uur. Van 11 uur tot 18 uur geldt daarom code geel voor alle plekken in ons land behalve de zuidelijke Ardennen.



De tuinen, parken en bossen in het Brussels Gewest en de parkeerplaatsen in het Zoniënwoud zijn donderdag gesloten door de hevige windstoten die zijn aangekondigd, meldt Leefmilieu Brussel. Als de weersomstandigheden het mogelijk maken, worden de parken morgen/vrijdag opnieuw opengesteld.

Winterse buien mogelijk

Vanavond zijn nog enkele winterse buien mogelijk. Later in de nacht wordt het dan droog met brede opklaringen. Tegen het eind van de nacht komt er mogelijk weer meer bewolking, met vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens alsook de zuidelijke landshelft kans op een winterse bui. De minima liggen tussen 1 en 4 graden in Laag- en Midden-België en tussen 0 en -3 graden ten zuiden van Samber en Maas waar zich ijsplekken kunnen vormen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Van 19 uur tot morgen 10 uur geldt ten zuiden van Samber en Maas ook code geel voor mogelijk gevaarlijks ijsplekken.

Morgen/vrijdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien die kunnen gepaard gaan met korrelhagel of een donderslag. Vooral in de Ardennen is er ook smeltende sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. De wind waait in het binnenland matig tot soms vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit west tot zuidwest, ruimend naar noordwest.

In de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de buienneiging af en klaart het uit. Het wordt dan rustig, droog en licht bewolkt tot helder. Hier en daar kunnen er zich lage wolkenvelden of aanvriezende mistbanken vormen. Het gaat overal vriezen met minima van -1 tot -6 graden. De wind wordt zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Rustig en droog weekend

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied voor droog en rustig weer. 's Ochtends vriest het op de meeste plaatsen met hier en daar aanvriezende mistbanken. Overdag wordt het zonnig. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen tot 8 à 9 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak tot matig uit het oosten tot het zuidoosten.

Zondag wordt een droge en zonovergoten dag. 's Ochtends is het opnieuw koud met algemene vorst. In de namiddag schommelen de temperaturen tussen 4 en 10 graden bij een strakke en matige zuidoostenwind.

Volledig scherm © © Bart Leye

Ook maandagochtend vriest het vrijwel overal. Overdag blijft het droog en is het nog overwegend zonnig al zou er in de loop van de dag meer, voornamelijk hoge, bewolking over het land schuiven vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden bij een matige zuidelijke wind.

Dinsdag trekt een al dan niet verzwakkende storing vanaf het noordwesten over het land met veel bewolking en perioden van regen, vooral dan in het noordwestelijke deel van het land. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind zou in de loop van de dag naar noordoost draaien.