Opnieuw stevige onweersbuien verwacht in ons land: code geel vanaf de ochtend, nummer 1722 actief

Zondagochtend verwachten we in het uiterste westen en noordwesten al snel buien, maar is het elders nog droog met lage wolken of lokale opklaringen. In de loop van de dag verplaatsen de buien, met plaatselijk onweer, zich landinwaarts. Op meerdere plaatsen kan er daarbij op korte tijd 10 tot 20 l/m² neerslag vallen, lokaal mogelijk meer bij opeenvolgende buien.

Daarom is vanaf de ochtend code geel van kracht en heeft de overheidsdienst Binnenlandse Zaken het telefoonnummer 1722 weer geactiveerd voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken

In het oosten vallen de buien pas in de loop van de namiddag en in Belgisch Lotharingen pas eerder zondagavond. Aan de kust komt er in de namiddag meer zon, maar blijft een bui nog altijd mogelijk, zo meldt het KMI. Het is vrij koel bij maxima van 17 tot 22 graden. De wind waait matig uit west tot zuidwest, in de latere namiddag ruimend naar west tot noordwest.

Zondagavond en volgende nacht vallen er nog plaatselijke buien, aanvankelijk met kans op onweer. Het blijft vaak bewolkt en het is nevelig. In de loop van de nacht verwachten we over het centrum en het noorden opnieuw meer buien of perioden van regen. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen bij minima van 10 tot 14 graden.

Volledig scherm Vanaf vanochtend geldt er opnieuw code geel in het hele land, afgezien van de kust. © KMI

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen perioden van regen of buien, eventueel met enkele donderslagen. In de namiddag kan het over de noordelijke landshelft meestal droog worden. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de Kuststreek alsook in de Hoge Ardennen, en schommelen tussen 19 en 21 graden elders. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind soms matig uit noord tot noordoost, in het zuiden van het land uit west tot zuidwest.

Dinsdag blijft het over het zuidoostelijke deel van het land onstabiel met buien die een onweerachtig karakter kunnen aannemen. Over het noordwestelijke deel is het mogelijk meestal droog met kans op opklaringen in de namiddag. De temperaturen veranderen weinig bij maxima van 17 tot 22 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind matig uit noord tot noordoost.

Woensdag kunnen er overal enkele buien vallen bij een wisselende bewolking. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidwest.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met buien. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag nadert een Atlantische depressie onze streken en verwachten we opnieuw perioden van regen of buien die intens en onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Ook de wind zou gevoelig gaan toenemen.

Zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met nog een paar buien. We halen maxima van 17 tot 21 graden bij een steeds vrij strakke zuidwestenwind.