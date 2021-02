Opnieuw sneeuw verwacht in Vlaanderen: tegen morgenavond kan er 10 centimeter liggen

Vandaag trekt het regengebied langzaam verder noordwaarts. Tot de avond valt er in de meeste streken regen, met de meeste regen in het zuiden. De maxima worden deze ochtend bereikt en liggen tussen 3 en 9 graden. In de loop van de dag daalt de temperatuur en vanavond schommelen ze tussen 2 graden in de Kempen en 6 graden nabij de Franse grens. Dat meldt het KMI. De noordoostenwind neemt toe tot matig tot soms vrij krachtig in de kuststreek en in het noorden van het land.

's Avonds en 's nachts valt er vrij veel neerslag in het hele land. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend verwachten we 10 liter per vierkante meter in Vlaanderen en 10-20 liter per vierkante meter in Wallonië. 's Nachts gaat de regen geleidelijk over in aanvriezende regen en later in sneeuw, eerst in de Kempen, later in een groot deel van Vlaanderen met tegen de ochtend mogelijk 1 tot 5 cm sneeuw.

In de grote zuidelijke helft van het land blijft de neerslag vallen onder de vorm van regen. Tussen beide zones, met sneeuw in het noorden en regen in het zuiden, kan aanvriezende regen vallen, in het centrale deel van het land. De temperaturen dalen verder en bereiken op het einde van de nacht -2 graden in het noorden, 0 graden in het centrum en +5 graden in het uiterste zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit noordoost en soms krachtig aan de kust met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Morgen is het zwaarbewolkt met regen, eerst in de hele zuidelijke helft van het land. In het noorden valt er sneeuw van in de ochtend. Tussen beide zones is nog tijdelijk aanvriezende regen mogelijk die de wegen gevaarlijk glad kan maken.

Het is ook opletten voor sneeuw in een groot deel van Vlaanderen, die zich later ook kan verplaatsen naar het centrale deel van het land, terwijl de regen afneemt in het zuiden in de namiddag. 's Ochtends liggen de temperaturen rond -2 graden in het noorden, maar er wordt nog +6 graden in het zuiden genoteerd. In de loop van de dag wordt het kouder met in de namiddag -3 tot -4 graden in het noorden, -2 graden in het centrum en +2 of +3 graden in het zuidoosten.

Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg van zaterdagavond tot maandagochtend door de sneeuw. Tegen zondagavond kan er 5 tot 10 cm sneeuw liggen in Vlaanderen, lokaal tot 15 cm in de Kempen. In het centrum en zuiden valt er mogelijk 1 tot 5 cm sneeuw. Tijdens de nacht van zondag op maandag is het uitkijken voor wijdverspreide vorming van ijsplekken.