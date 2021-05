Opnieuw onstabiel weer: kans op onweer, stevige buien en af en toe een opklaring

Waar en wanneer schijnt zaterdag de zon? Onze weermannen blikken vooruit naar terrashero­pe­ning

7 mei Kunnen we morgen bij de terrasheropening genieten van het zonnetje? Dat is zowat de vraag van 1 miljoen, maar het antwoord blijkt niet zo simpel. “Het is een moeilijke kwestie”, zegt weerman Frank Duboccage. De zon zal overal tevoorschijn komen, maar op sommige plaatsen wel pas in de late namiddag.