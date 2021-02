Opnieuw mooi weer: temperaturen tot 19 graden

Grote wolk Saharastof tast onze luchtkwali­teit mogelijk aan, maar tegelijker­tijd levert het spectacu­lai­re zonsonder­gan­gen op

19 februari Dat er mooi lenteweer in aantocht is, dat wisten we al. Maar daarnaast kunnen we ons ook aan extra mooie zonsopkomsten en zonsondergangen verwachten, zo blijkt. “Dat is het gevolg van de warme zuidelijke lucht die onze kant uitkomt en misschien Saharastof meevoert uit het noordwesten van Afrika. Daardoor kan ochtend- en avondrood nog roder kleuren dan anders”, legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit. Minder goed nieuws is dat het Saharastof mogelijk de luchtkwaliteit in de Benelux kan aantasten.