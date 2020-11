Opnieuw mooi wandelweer vandaag, vanaf morgen vrieskou verwacht

In de meeste streken hangen er vandaag hardnekkige lage wolken met nevel of lokale mistbanken. In de loop van de dag echter verschijnen er opnieuw brede opklaringen, maar over het uiterste westen en zuidwesten van het land kan het tot in de namiddag duren vooraleer er zich ook daar opklaringen ontwikkelen. In de Ardennen blijft het wellicht de hele dag zonnig. De oosten- tot noordoostenwind is eerst meestal matig en later vaak zwak.

Deze avond en -nacht blijft het droog en is het in vele streken lichtbewolkt. Er is kans op nevel of lokale aanvriezende mistbanken. Het wordt flink koud met minima van -6 graden in de Hoge Venen, rond -3 graden in het centrum en -1 à -2 graden over het westen. Er is ook gevaar voor rijmplekken.

Morgenochtend zal het overal vriezen. De bewolking neemt dan toe en in de late namiddag wordt in het westen regen verwacht. We halen maxima van 3 graden in de Ardennen, 5 graden in het centrum tot 9 graden aan zee.