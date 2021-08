Opnieuw kans op lokaal intense buien en onweer

Omdat de buien door het rustige weer maar weinig bewegen, kan er zeer plaatselijk meer dan tien millimeter neerslag in een uur tijd vallen of eventueel meer dan twintig millimeter op zes uur tijd. De regionale verschillen in buienactiviteit zijn groot. In de Kempen kunnen de buien pas later in de namiddag vallen.



Ook in het begin van de avond kan er nog regen vallen, mogelijk met een onweerachtig karakter. ‘s Nachts verdwijnt de buienneiging grotendeels en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Op het einde van de nacht wordt er in meerdere streken mist of lage bewolking gevormd.