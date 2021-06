Opnieuw hete dag: temperaturen lopen plaatselijk op tot 28 graden

Druk, drukker, drukst in centra die reizigers testen voor vertrek: Vlaamse regering bespreekt mogelijk­heid tot extra testcentra

14 juni Het is om ter drukst in de Covid-19-testcentra in ons land en de zomervakantie is nog niet eens begonnen. Wie op reis vertrekt en een negatieve PCR-test wil, moet op veel plekken aanschuiven voor een afspraak. Om huisartsen niet te overrompelen met ‘testen om toeristische redenen’, wordt de testcapaciteit de komende dagen en weken uitgebreid, zodat iedereen toch zorgeloos naar de zon kan. “Gedaan met afspraken en 16-cijferige codes”, klinkt het al in Brugge.