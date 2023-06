Opnieuw een zonovergoten weekend: temperaturen tot 25 graden

WEERBE­RICHT. Zonnige dag met temperatu­ren tot 26 graden

Vandaag blijft het droog. Aan zee en in het noorden is er kans op bewolking, in het binnenland wordt het al snel zonnig. Zo meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 14 à 15 graden aan zee, 26 graden in Belgisch Lotharingen en in het centrum eerder waarden van 21 à 23 graden. De wind aan zee waait krachtig tot vrij krachtig.