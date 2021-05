Opnieuw bewolkte dag met vrij veel wind en kans op buien, zondag tijdelijk droger

Meimaand valt in het water: wat is er aan de hand met ons weer?

17 mei Grijs, druilerig en fris: de meimaand stemt vooralsnog niet vrolijk, ook al mogen we sinds vorige week onder een tot paraplu gedegradeerde parasol op een terras zitten. Toch is het weer dat we geserveerd krijgen, niet uitzonderlijk. Al mag het voor de tijd van het jaar wel wat warmer zijn om nog van ‘normaal’ te kunnen spreken. “De kans dat 2021 het warmste jaar sinds de metingen wordt, is niet zo groot meer”, zegt VTM-weerman David Dehenauw.