Opletten voor mist en gladheid vanavond en vannacht: KMI kondigt code geel af

Opletten met kachels en andere verbran­dings­toe­stel­len in huis: KMI waarschuwt voor CO-vergifti­ging

Het is vandaag eerst zonnig, al komt er lokaal ook lage bewolking of mist voor. In de namiddag is het zonnig met veel sluierbewolking, maar over het noordwesten komt er dikkere bewolking binnen, waar de zon soms nog door kan schijnen. Het kwik stijgt naar zowat 10 tot 11 graden over de Hoge Venen en naar ongeveer 14 of 15 graden elders. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie: voor deze symptomen moet je opletten.

17 oktober