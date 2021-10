Opletten met kachels en andere verbrandingstoestellen in huis: KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging

Het is vandaag eerst zonnig, al komt er lokaal ook lage bewolking of mist voor. In de namiddag is het zonnig met veel sluierbewolking, maar over het noordwesten komt er dikkere bewolking binnen, waar de zon soms nog door kan schijnen. Het kwik stijgt naar zowat 10 tot 11 graden over de Hoge Venen en naar ongeveer 14 of 15 graden elders. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie : voor deze symptomen moet je opletten.

We krijgen zondagmiddag rustig en droog najaarsweer met eerst vrij veel zon, later meer wolken vanuit het noordwesten. De maxima gaan van 10 tot 15 graden en er is weinig wind. Tijdens de nacht van zondag op maandag verlaten de wolkenvelden ons land via het zuidoosten en wordt het vrijwel helder. In de Ardennen is er kans op nevel en lage wolken. De minima gaan van -2 tot 2 graden ten zuiden van Samber en Maas en liggen tussen 2 en 6 graden elders, bij een zwakke tot soms matige zuiden- tot zuidoostenwind.

De huidige weersomstandigheden vormen een risicofactor voor CO-vergiftiging, signaleert het KMI, bijvoorbeeld bij het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Let vooral op bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken”, want die kunnen een gevolg zijn van CO­-intoxicatie.

Om CO-vergiftiging te voorkomen zorg je best voor voldoende verluchting in elke kamer en vooral in kamers waar een verbrandingstoestel - zoals een kachel of boiler - aanwezig is, aldus het KMI. Laat zo’n toestellen ook regelmatig onderhouden door een erkende specialist.

Vooruitblik

Maandag wordt het zonnig met veel sluierbewolking. In de late namiddag wordt de bewolking over het westen dikker, maar het blijft droog. Tegen de avond wordt het geleidelijk overal betrokken. Het wordt zacht met maxima van 14 tot 19 graden bij een aantrekkende zuidelijke wind. In de nacht naar dinsdag gaat het regenen.

Dinsdag wordt het eerst grijs met af en toe lichte regen. In de loop van de namiddag breekt de zon door en wordt het overwegend droog. Het wordt lokaal tot 21 graden bij een matige bries uit het zuidwesten en later zuiden.

Volledig scherm Illustratiebeeld © ANP XTRA

Woensdag is het in de voormiddag nog grotendeels droog met soms nog een versluierde zon, vooral over de oostelijke landshelft. In de loop van de namiddag trekt een regenzone van west naar oost door het land en wordt het tijdelijk betrokken en regenachtig. Met temperaturen tot 19 of 20 graden is het nog steeds zacht. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanaf donderdag wordt het gevoelig frisser en winderig met af en toe regen of een bui. De maxima dalen naar 15 graden in het centrum. Vrijdag stroomt onstabiele en koele, van oorsprong polaire lucht, naar onze streken en wordt het nog wat frisser.