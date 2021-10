Opklaringen na grijze start van het weekend

Het weekend gaat van start met lokaal kans op ochtendgrijs (nevel, mist en lage wolkenvelden). Eerst verwacht het KMI in vele streken behoorlijk wat wolkenvelden, maar ook plaatselijke opklaringen, vooral dan over de westelijke landshelft. In de loop van de dag komen er meer opklaringen vanuit het westen, vooral in de loop van de namiddag. De kans op een lokaal buitje is daarbij klein. Maxima tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 of 14 graden in het centrum.