Opklaringen maken plaats voor wolken, morgen lichte sneeuw mogelijk in de Ardennen

Morgen is het eerst zwaarbewolkt met vooral in het centrum en het oosten wat neerslag die in Hoog­-België valt als smeltende sneeuw of sneeuw. In de loop van de dag wordt het wisselvallig en deels bewolkt met in het binnenland nog enkele lokale buien. Richting kust verwachten we meer opklaringen. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in Hoge Venen en lokaal 9 graden in het zuidwesten. Er waait een overwegend matige westenwind.