Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, soms valt hier en daar een bui

Tienduizen­den klimaatbe­to­gers in Brussel, minister Weyts niet blij met nieuwe spijbelac­ties: “Al genoeg lestijd verloren tijdens coronacri­sis”

10 oktober Na anderhalf jaar in hun kot door de coronacrisis, trokken vandaag tienduizenden klimaatbetogers door Brussel in een nieuwe klimaatmars. De organisatie heeft het zelfs over 50.000 deelnemers. Anuna De Wever kondigde bij VTM NIEUWS al meteen een nieuwe mars aan op vrijdag 22 oktober: “De spijbelacties komen terug”. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is daar allesbehalve blij mee. Volg nu in het VTM NIEUWS van 19 uur een reportage over de klimaatmars van vandaag.